مالك مطعم عروس دمشق: عرضت 300 ألف جنيه لشراء شقة السيدة المتضررة ورفضت

كشف صلاح طحاوي، مالك مطعم عروس دمشق بالإسكندرية، عن تفاصيل واقعة تضرر سيدة مسنة من مخزن تابع له أسفل شقتها، خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وقال صلاح طحاوي، إنه يُّكن كل الاحترام والتقدير تجاه السيدة صاحبة الشقة وابنتها، وإنه لم يُسء لها في أي شيء، ولكنه طّلب منها أن تدخل وترسل له رجلًا من أجل الحديث معه، من باب أنها سيدة، ولا يستطيع أن يتكلم مع امرأة في الشارع بصوت عالٍ.

وأكد مالك مطعم عروس دمشق، أنه نفذ كل ما كانت تأمر به هذه السيدة، حيث جدد لها دهان المنزل في أحد المرات بناء على طلبها، وبدَّل لها كل ما أرادته، وكاد أن يتوصل الأمر إلى أن يشتري منها الشقة بمقابل مادي وصل إلى 250 ألف جنيه.

وأوضح أنهم وافقوا على بيع الشقة في حالة زيادة السعر إلى 300 ألف جنيه، ووافق أيضًا على الشراء بهذا السعر، ولكنهم رفضوا البيع، لعدم توفر منزل آخر لهم لينتقلوا إليه.

وأكد أن المطعم الذي تحفظت عليه المحليات وأغلقته، كان يعمل به أكثر من 220 مصريا وسوري الجنسية، والكل كانوا متعاونون، ولم يكن هناك أي فرق بينهم فالكل أخوه.

وأوضح أنه أرسل عاملة إلى صاحبة الشقة، حتى تكلمها وتعتذر لها، لأنه لا يستطيع دخول منزل فيه سيدتين بدون أي محرم.

ونشرت سيدة تُدعى "شيرين"، مقطع فيديو لوالدتها تستغيث فيه بالرئيس السيسي، قائلةً: "السوريين فتحنا لهم بلدنا، يرضيك يعملوا فينا كده؟!، أنا انتخبتك مرة واتنين وأنا بمشي على كرسي متحرك، متسيبش السوريين يطلعونا من بيتنا".

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كما نشرت "شيرين"، مقطع فيديو يظهر فيه مالك المحل وهو يوبخ والدتها، التي تقف في شرفة منزلها، بعدما رفضت وجود "بوتاجاز 10 شعلة" تحت منزلها، لأنه يسبب ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة حول المنزل، وهددت سيدة أخرى باللجوء إلى "الأمن الصناعي"، للتعامل مع الأزمة.

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وقرر اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، غلق المطعم السوري الذي اشتكت سيدة سكندرية من المطبخ الخاص به، وتشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخلفات جسيمة.

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