قرر اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، غلق المطعم السوري الذي اشتكت سيدة سكندرية من المطبخ الخاص به، وتشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخلفات جسيمة.

وقال اللواء ياسر الجندي، رئيس حى المنتزه ثان، لـ"الوطن"، إن الحملة التى شنها الحي بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة المرافق على المطعم المتعدي على السيدة المسنة، رصدت مخالفات عديدة داخل المطبخ، مؤكدا أنه لا ينطبق عليه الشروط الصحية السليمة والاشتراطات البيئية.

وكانت سيدة مُسنة وابنتها "شيرين" من محافظة الإسكندرية قد استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر مقطع فيديو على فيس بوك، تشكو من خلاله صاحب مطعم سوري، تتضرر من تسبب الأفران المشتعلة لديه على مدار 24 ساعة والروائح التي ملأت شقتها والضوضاء المتواصلة، والتي قالت ابنتها إن هذا الوضع مستمر منذ 6 سنوات، ورغم شكاواهم المتكررة، إلا أن أحدا لم يتحرك.