"تحصيل الأتعاب مقدما".. سامح عاشور يشرح مزايا "قانون المحاماة الجديد"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القانون الجديد حدد الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي يُقضى بها في الدعاوى، من أجل أن تضاف لحصيلة صندوق الرعاية الصحية لنقابة المحامين.

وأضاف عاشور، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، أن ميزانية نقابة المحامين لا تدخل تحت ميزانية الدولة، لأنها تعتمد على اشتراكات المحامين، وأتعابهم، وشركات المحاماة، موضحًا أن الحد الأدنى لأتعاب المحامين هو 50 جنيها، ويمكن أن تحكم المحكمة بما هو أكثر من ذلك، على حسب ما تراه مناسبًا.

وأشار إلى أن التعديل الجديد الذي طرأ على قانون المحاماة، هو تحصيل أتعاب المحاماة مقدمًا، عند تقديم الدعوى، موضحا أن المحامين متخوفين من عدم وصول الأتعاب إلى النقابة كاملة، لأنها ستحول من خزانة الدولة إلى النقابة، وهذا يجعل النقابة تخسر نحو 70% من أتعاب المحاماة.

وأوضح سامح عاشور أن النقابة جهزت بروتوكولا مع وزارة العدل بشأن آلية تحصيل الأتعاب، عن طريق تدوينها في دفتر خاص، وخصم الرسوم الإدارية التي تستحقها الوزارة، دون المرور على عجلة المُحضِرين والنقابة، ثم الرجوع إلى النقابة مرة أخرى.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على التعديلات الجديدة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بعد نشره في الجريدة الرسمية.