عاجل.. انفجار سيارة مفخخة في سوريا

جانب من آثار الدمار في سوريا

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة القامشلي بسوريا، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

فيما أعلنت وسائل إعلام كردية، مقتل شخص على الأقل في انفجار السيارة المفخخة بالمدينة.