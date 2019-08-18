فيديو| السيسي يصل مركز المنارة للاحتفال بعيد العلم وتكريم علماء مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، ليشهد الاحتفال بعيد العلم.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عددا من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة، وذلك حسبما أفاد "التلفزيون المصري" في نبأ عاجل.