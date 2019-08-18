أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط "القاهرة - الإسكندرية" يكون متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط "القاهرة - السد العالي" يكون متوسط تأخيرات القطارات:

- "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة.

- "أسيوط - أسوان" 30 دقيقة.

ثالثا: خط "بنها - بور سعيد" يكون متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

رابعا: خط "طنطا - المنصورة - دمياط" ويكون متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد، وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.