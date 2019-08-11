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تعرف على السيارة العائلية الأكثر مبيعا في بداية 2019

تعرف على السيارة العائلية الأكثر مبيعا في بداية 2019

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة اليوم

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة اليوم

زحام على شوادر اللحوم بالشرقية.. و"جزارة": الكيلو بـ110 جنيهات

محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف

محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف

العثور على جثة محام غارقا في مياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

العثور على جثة محام غارقا في مياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

ذبح 7 عجول وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في دمياط

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من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

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