أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لكاميرات المراقبة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء هذا، خلال مباحثات التعاون والشراكة مع شركة دالمير الألمانية العالمية، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي، دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية أهم مجالات التعاون

وأوضح "التراس"، أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة كاميرات المراقبة وتأمين المنشأت وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن الشركة الألمانية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع ومتطلبات الجودة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من كاميرات المراقبة والتأمين.

وشدد "التراس"، على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية لكاميرات المراقبة، في إطار خطة الدولة القومية لنشر وتعميم الكاميرات بكافة القطاعات والمنشآت والميادين والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة.

يُذكر أن تقنيات كاميرات مراقبة شركة "دالمير" تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كافة المنشئات العامة والحيوية والخاصة، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

من جانبهم، أشاد مسؤولي شركة دالمير الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

كما أعربوا عن استعدادهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي من كاميرات المراقبة والتأمين والتصدير للمنطقة الأفريقية.