شهد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة زيتور التشيكية العالمية، بحضور رمزي أبوعيد نائب سفير دولة التشيك في القاهرة، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، بما يعزز الاقتصاد القومي ويزيد فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح التراس أنّ مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف توطين تكنولوجيا صناعة الجرارات الزراعية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنّ الشركة التشيكية تتولى تدريب مهندسي وفنيي الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات، موضحا أنّ قوانين الاستثمار الجديدة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مؤخرا بين مصر وأشقائها الأفارقة ورئاستها للاتحاد الأفريقي، تعد حافزا قويا لتعظيم الاستفادة وتعزيز التعاون الثنائي، وخطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الجرارات الزراعية.

وتابع التراس أنّ الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

من جانبه، أكد ماريان لبوفيسكي عضو مجلس إدارة شركة زيتور التشيكية، اهتمام شركته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، نظرا لما يتوفر لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية، ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

ولفت لبوفيسكي إلى أنّ هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته في نجاح التعاون المشترك مع مصر، إذ تمتلك مصر سوقا كبيرا وواعدا، ذا أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.