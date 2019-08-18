إقبال كثيف في أول أيام اختبارات القدرات بالمطرية

شهد معهد المطرية، اليوم، إقبالا كثيفا من قبل طلاب الدبلومات الفنية لأداء اختبارات القدرات اليوم للكليات التكنولوجية والتي ستنطلق الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وقال المهندس محمد المصري المشرف العام على اختبارات القدرات في المعهد إن المعهد شهد إقبالا كثيفا في أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية، مؤكدا أن عدد الذين الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن بلغ 400 طالب وطالبة.

وأضاف المصري، لـ"الوطن"، أن من المقرر أن يؤدي 800 طالب وطالبة اليوم اختبارات القدرات، لافتاً إلى أنه جرى فتح 3 مدرجات بالمعهد لاستيعاب الإقبال الكثيف من قبل الطلاب.