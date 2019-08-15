مواصفات اختبارات القدرات في الجامعات التكنولوجية

كشف الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، مساعد وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني، عن طبيعة اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات للتقديم للجامعات التكنولوجية، موضحاً أنها تتكون من ثلاثة أجزاء: الأول منها لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، والثاني لقياس مهارات الحاسب الآلى، والجزء الثالث للمعلومات العامة فى الرياضيات.

وأضاف "الحيوي" لـ"الوطن"، أن مدة الاختبار ساعة ونصف الساعة، ويحتوي الامتحان على 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، مؤكداً أنه يشترط لنجاح الطالب الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة الكلية للإمتحان.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن بدء إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة الأحد المقبل.

وتشمل "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بنى سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة"، وتستمر اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية حتى 20 يوليو الجارى.