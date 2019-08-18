باتت القوات السورية، اليوم، على بعد كيلومتر فقط من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب حيث تدور معارك عنيفة مع الفصائل الجهادية والمقاتلة.

وتحاول القوات السورية، منذ أيام، التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يمّر فيها طريق استراتيجي سريع يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن القوات السورية ترغب باستكمال سيطرتها عليه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية لندن، أن القوات السورية "باتت على تخوم مدينة خان شيخون"، وأوضح مديره رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" الفنرسية: تدور معارك عنيفة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة والقوات السورية من جهة ثانية على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة خان شيخون".

وأشار إلى أن القوات السورية تحاول التقدم أيضاً من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلا أنها تواجه "مقاومة عنيفة" من الفصائل. وسيطرت القوات السورية، اليوم، على قرية تل النار القريبة، وباتت بذلك على بعد ثلاثة كيلومترات من الطريق الدولي حلب - دمشق، الذي تسيطر الفصائل المقاتلة والجهادية على جزء منه يمر من محافظة إدلب.