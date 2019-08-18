تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات طبية مختلفة من خلال العيادات التابعة لها في المحافظات، وتستعرض "الوطن" لقرائها دليل بالعيادات التابعة للهيئة والتخصصات الموجودة بها في محافظتي القاهرة والجيزة على النحو التالي:

العيادات التابعة للهيئة بمحافظة القاهرة

العيادات التابعة للهيئة في محافظة الجيزة

تنقسم إلى عدة مناطق، وتشمل:

1- المنطقة الأولى: 7 شارع علي حسن عطية خلف مستشفى الموظفين - إمبابة.

2- المنطقة الثانية: 4 شارع أحمد كامل بالهرم.

3- المنطقة الثالثة: الحي السابع - مدينة 6 أكتوبر.

ويمكن معرفة العيادات التابعة لكل منطقة والتخصصات الطبية الموجودة بها من هنـــــــــــا.