فقدان 18 شخصا جراء الفيضانات في شمالي الهند

فقد 18 شخصا على الأقل، اليوم، بعدما أغرقت فيضانات نهر "تونز"، 20 منزلا بمنطقة "أوتار كاشي" الواقعة في ولاية "أوتارانتشال" شمالي الهند.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية، أنه بلغ منسوب الفيضانات بالنهر إلى حد الخطر نتيجة إلى هطول الأمطار الغزيرة على الولاية، موضحة أن مياه الأمطار تسربت مؤخرا إلى المحال، ما دفع إدارة الولاية على إصدار تحذيرات إلى المواطنين بتوخي الحذر.

وفي سياق آخر، بات 10 آلاف شخص على الأقل دون مأوى إثر حريق هائل في أحد الأحياء العشوائية في عاصمة بنجلادش "دكا" دمرت بسببه آلاف المساكن، وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء إرشاد حسين، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "اندلع الحريق في حي ميربور مساء أمس الأول الجمعة مدمرا ألفي مسكن".

وقال عبد الحميد الذي يملك كشكا صغيرا لبيع الشاي في الحي لـ"فرانس برس": "لم أتمكن من إنقاذ أي شيء، لا أدري ماذا سيحل بي".

وتمكنت عناصر الإطفاء أخيرا من السيطرة على الحريق الذي لم ينتج عنه ضحايا وفق السلطات، باستثناء عدد قليل ممن أصيبوا بجروح طفيفة، ويسكن هذا الحي العديد من العاملين في قطاع النسيج. وكان العديد من سكانه خارجه للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأضحى.

وأكد غلام رباني المسؤول في الشرطة المحلية أنه لولا تواجد السكان خارج الحي "لكانت حصيلة الضحايا ستكون أعلى"، من جهته، أعلن إرشاد حسين أن السكان الذين باتوا بلا مأوى لجؤوا خصوصا إلى المدارس المغلقة بسبب العطلة الصيفية.

وتندلع الحرائق مرارا في الأحياء العشوائية في بنجلادش بسبب غياب التنظيم في المباني.