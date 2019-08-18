أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والنهوض بمنظومة القطاع الصحي وتطويره ورفع كفاءة المستشفيات داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، بمركز ومدينة الرحمانية، وتفقد أعمال التطوير الجزئي لأقسام العلاج الاقتصادي والعلاج الطبيعي والمعمل والعناية المركزة والصيدلية الخارجى بمستشفى الرحمانية المركزي، حيث بلغت تكلفة الأعمال مليونين و300 ألف جنيه، والمبني تحت التجهيز.

واستعرض الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، أهم الأعمال التي تمت بالمستشفى ومنها تطوير وترميم قسم العلاج الاقتصادي بقوة 10 أسرة وعناية مركزة بقوة 10 أسرة والعلاج الطبيعي والمعمل بالمستشفى، كما تم ترميم الجناح الاقتصادى الجديد بمستشفى الرحمانية المركزي، وهو عبارة عن دور أرضي وأول علوي الدور الأول علوي في مرحلة التجهيز وسوف يضم 12 سرير عناية قلب وغرف درجة والدور الأرضي عبارة عن معمل دم وصيدلية وعيادات خارجية وقسم علاج طبيعي وتم تفعيل العمل به.

وتفقد المحافظ، أقسام المستشفى المختلفة، ووجه بضرورة العمل على راحة المرضي وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بنطاق ومحيط المستشفى وسد العجز من جميع أطقم الأطباء والتمريض.

كما التقى اللواء هشام آمنة، خلال جولته داخل المستشفى بعدد من المرضى، واستمع منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، للتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية الجيدة وحسن معاملتهم من قبل طاقم الأطباء والتمريض، كما أشاد بدور المشاركات المجتمعية ومساهمتها مع الجهاز التنفيذي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في القطاع الصحي.