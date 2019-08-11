زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، المعهد الطبي القومي بدمنهور، ورافقته الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء أشرف عبدالسلام مساعد مدير الأمن، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور، والدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة البلكي مدير المعهد، وذلك لتقديم التهنئة للمرضى ونزلاء المعهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، مبنى الطوارئ وقسم الثلاثيميا (أمراض الدم) الذي يضم 22 سريرا، حيث تواجد الأطفال المرضى وذووهم وهنأهم المحافظ بالعيد وأهداهم هدايا عينية ولعب أطفال، ووجه بتقديم الخدمات العلاجية الجيدة لهم وبذل أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل ذويهم.

وتوجه المحافظ ومرافقوه، لزيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمعهد التي تضم 35 مريضا يقومون بالغسيل ثلاث مرات أسبوعيا وهنأهم بالعيد وقدم لهم هدايا ومبالغ مالية، وأطمأن المحافظ خلال جولته بأقسام المستشفي على المرضي ومدى توافر الرعاية والأدوية والاهتمام الطبي اللازم لهم، لافتًا إلى أن توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة للنهوض بمنظومة القطاع الصحي وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات داخل المحافظة والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة بالقرى والمراكز لخدمة المواطنين، كما استمع المحافظ من المرضى عن احتياجاتهم ومشاكلهم ووجه بتقديم الرعاية العلاجية الجيدة لهم وحسن معاملتهم داعياً المولي عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.