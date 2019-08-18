أعلن نادي القاهرة الرياضي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

1- مدير تنفيذي متفرغ.

2- مديرو الإدارات المختلفة بالنادي.

الأوراق المطلوبة: "شهادة المؤهل - شهادات الخبرة - مجال خبراته السابقة - صورة البطاقة".

3- أفراد أمن.

الأوراق المطلوبة: "صورة المؤهل - شهادة خبرة إن وجد - صورة البطاقة الشخصية".

4- عمال نظافة.

الأوراق المطلوبة: "صورة البطاقة الشخصية".

إجراءات التقديم

- تقدم الطلبات بسكرتارية المدير التنفيذي في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

- لن تقبل طلبات لمن سبق عمله بالنادي.

- لن يلتفت لأي طلب يرد بالبريد.