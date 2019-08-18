أعلن نادي القاهرة الرياضي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
1- مدير تنفيذي متفرغ.
2- مديرو الإدارات المختلفة بالنادي.
الأوراق المطلوبة: "شهادة المؤهل - شهادات الخبرة - مجال خبراته السابقة - صورة البطاقة".
3- أفراد أمن.
الأوراق المطلوبة: "صورة المؤهل - شهادة خبرة إن وجد - صورة البطاقة الشخصية".
4- عمال نظافة.
الأوراق المطلوبة: "صورة البطاقة الشخصية".
إجراءات التقديم
- تقدم الطلبات بسكرتارية المدير التنفيذي في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
- لن تقبل طلبات لمن سبق عمله بالنادي.
- لن يلتفت لأي طلب يرد بالبريد.