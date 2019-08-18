قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن انتخابات النقابة ستتم بتدرجها الطبيعي "نقابة عامة ثم فرعيات"، مشددا على أهمية أن تكون التشكيلات النقابية الحالية قائمة حتى "إجراء الانتخابات أيا كان موعدها" بحسب تعبيره في كلمته باجتماع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات لمناقشة تداعيات سريان تعديلات قانون مزاولة المهنة.

نقيب المحامين: من يدعي أننا ألغينا الإشراف القضائي لم يطلع على القانون بالأساس

ولفت "عاشور"، إلى أنه تنص المادة الخامسة من قرار التصديق على تعديلات قانون مزاولة مهنة المحامة على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

وأوضح "عاشور"، أن هناك من يقول أن هذه التعديلات جاءت في فترة ريبة، موضحا "نحن نعمل على إقرار هذه التعديلات منذ 5 سنوات، ومن يدعي أننا ألغينا الإشراف القضائي لم يطلع على القانون بالأساس لأنه لم يكن هناك إشراف قضائي على انتخابات النقابة في القانون القديم".