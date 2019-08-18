أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن ٨٥ ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/ 2020.

غدًا آخر فرصة لـ"تقليل الاغتراب"

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم، عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجّهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى، محذّراً الطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية.

وأضاف «عطا»، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدّم للجامعات التكنولوجية الجديدة التى من المقرر بدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسى الجديد، وتضم الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وأشار المشرف العام على التنسيق إلى أن الكليات التكنولوجية الجديدة تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى، حيث تُعد امتداداً لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجى، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وكشف «عطا» أن آخر مواعيد تسجيلات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، اليوم الاثنين، وجدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ أمس الأول (السبت).

وقال المهندس عادل دياب مدير عام الكلية التكنولوجية، والمشرف على اختبارات القدرات بمعهد فنى صناعى المطرية، إن المعهد شهد إقبالاً كثيفاً من طلاب الدبلومات الفنية نظامى (3 - 5) سنوات، وطلاب الشهادات المعادلة فى أول أيام أداء اختبارات القدرات للكليات التكنولوجية.

وأضاف «دياب» أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات بلغوا 600 طالب وطالبة، مشيراً إلى أنه تم فتح ثلاثة مدرجات بالمعهد لاستيعاب إقبال الطلاب.

وفى كلية الآداب بجامعة عين شمس، قال الدكتور معوض بدوى مدير مكتب التكنولوجيا والمعلومات والمشرف العام على معامل الحاسب الآلى، إن معامل التنسيق شهدت إقبالاً كثيفاً من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى لتقليل الاغتراب، بجانب تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أنه لا توجد أى مشكلة أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم فى أعمال تقليل الاغتراب. وقال أشرف عبدالحميد، المشرف على معامل تنسيق كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن الكلية شهدت إقبالاً كثيفاً فى ثانى أيام تنسيق طلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم، بجانب تحويلات طلاب الثانوية العامة فى تقليل الاغتراب، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين سجّلوا رغباتهم بلغ 350 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن معامل التنسيق مزودة بفريق دعم فنى لإرشاد الطلاب، ويوجد فى الكلية 2 معمل بواقع 30 جهاز حاسب آلى لكل معمل.

وأكد عدد من طلاب الدبلومات الفنية، أن اختبارات القدرات كانت فى المستوى المتوسط، لافتين إلى أن الأسئلة الخاصة بالحاسب الآلى احتوت على بعض النقاط المعقّدة، بالإضافة إلى أسئلة اللغة الأجنبية الأولى، وأوضحوا أنهم غير مؤهلين جيداً فى فترة الدراسة فى سنوات التعليم الفنى.

وقال الطالب عبدالرحمن عماد الحاصل على مجموع 91% فى امتحانات الدبلومات الفنية، إن أسئلة اختبارات القدرات كانت فى المستوى المتوسط، لافتاً إلى أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة تخصص الهندسة المعمارية.

وأضاف «عماد» أن الأسئلة الخاصة باللغة الأجنبية احتوت على بعض الغموض، موضحاً أن الدبلومات الفنية فى فترة الدراسة لم تتطرق للاهتمام باللغة الأجنبية.

وبرر الطالب إسلام محمد إبراهيم، الحاصل على مجموع 80% فى امتحانات الدبلومات الفنية، رغبته فى الالتحاق بالكليات التكنولوجية لمواكبتها سوق العمل مما يسهم فى توفير فرصة عمل له بعد التخرّج، مشيراً إلى أنه يرغب فى الالتحاق بقسم صيانة السيارات. وأشار «إبراهيم»، الذى أدى اختبارات القدرات بالمعهد الفنى الصناعى بالمطرية، إلى أن أسئلة الامتحان تمثلت فى ثلاثة أجزاء الكمبيوتر والرياضة واللغة الأجنبية الأولى، مؤكداً أن الوقت كان كافياً للإجابة عن الأسئلة بدقة.

طلاب: الكليات التكنولوجية فرصة للتأهيل لسوق العمل.. واختبارات القدرات فى المستوى المتوسط

وأبدى الطالب محمد شعبان، شعبة الكهرباء فى الثانوية الفنية، استياءه من سؤال الحاسب الآلى باختبارات القدرات للكليات التكنولوجية، قائلاً: «مادرسناش الحاجات دى قبل كده»، مشيراً إلى أن الكليات التكنولوجية تعد فرصة للتأهيل لسوق العمل والحصول على مؤهل جيد.

وقال الطالب كيرلس منير، شعبة العلمى رياضة فى الثانوية العامة والحاصل على مجموع 85%، إن إنشاء الجامعات التكنولوجية يعتبر بمثابة إنصاف لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على فرصة جيّدة فى الالتحاق بكليات القمة، مشيراً إلى سهولة اختبارات القدرات.

وأكد الطالب عبدالرحمن محمد، أن تخصصات الكليات التكنولوجية تعطى فرصة متميزة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بفرص عمل تناسب إمكانياتهم، لافتاً إلى أنه يرغب فى الالتحاق بقسم تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس الخاص بصيانة السيارات.