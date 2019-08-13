أيام قليلة ويبدأ طلاب الدبلومات الفنية، نظام الثلاث والخمس سنوات، في أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التكنولوجية للعام الجامعي 2019-2020.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وننشر شروط التقدم للاختبارات للكليات التكنولوجية:

1. يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة و المعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الكليات التكنولوجية) وفقا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

2. طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية، فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي.

3. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

4. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2019 (حداثة المؤهل).

5. أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.