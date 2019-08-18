الإعدام لـ "مزارع" قتل زوجته بسبب خلافات عائلية في نجع حمادي

عاقبت محكمة جنایات نجع حمادي، اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن الطاف، "مزارع" بالإعدام، لاتهامه بقتل زوجته وإصابة شقيقيها ووالديها، في قرية العمرة بمركز أبوتشت، شمال قنا.

تعود أحداث القضية إلى يونيه 2015، عندما أطلق مزارع بقرية العمرة في مركز أبوتشت، النار على زوجته وإصابة أفراد أسرتها بسبب خلافات عائلية بينهم.

وبحسب التحريات تبين أن المتهم "محمود. م"، مزارع، مقيم في أبوتشت، قتل "شيماء.ا"، بعد إصابتها بعدة طلقات نارية، وإصابة 4 من أسرتها، بقرية العمرة في أبوتشت، بسبب خلافات عائلية، حيث تركت فيها الزوجة منزل الزوجية.