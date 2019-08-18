بدأ عزاء كريم مدحت إسماعيل، حفيد الموسيقار الراحل سيد مكاوي، في تمام السادسة والنصف مساء، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء حضورا مكثفا، حيث توافد نحو 200 شخص، في ظل غياب حضور نجوم الوسط الفني حتى الآن.

ويُذكر أن الراحل كريم مدحت، هو ابن السفيرة إيناس سيد مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

وتوفي الفقيد الثلاثاء الماضي، وكتبت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوي، نعيًا لابن شقيقتها إيناس، عبر صفحتها على "فيس بوك": "سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده".