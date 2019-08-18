صقر: يجب تمييز العلماء المتفوقين في البحث العلمي عن زملائهم

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن هناك بيئة مشجعة لانطلاق منظومة البحث العلمي في مصر، وذلك بسبب دعم القيادة السياسية لهذه المنظومة لأقصى درجة.

وأضاف "صقر" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تخصص موازنة للبحث العلمي فيها زيادة سنوية، وكانت تلك من أهم المشاكل، ونتمني زيادة الدعم لمنظومة البحث العلمي. وأوضح أن نظام التضامن الاجتماعي في كافة المجالات لم يعد مقبولا، وتابع: "لما يكون عندي مؤسسة بحثية فيها علماء متميزين لهم إنجازات وابتكارات واختراعات، يجب أن يميزوا ويحصلوا على حوافز، تختلف تماما عن باقي عناصر المنظومة التي لا تبلي بصورة جيدة.. نكافئ المجتهد ومن لا يؤدى بصورة جيدة نرشده".

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن المؤسسات البحثية تضم ما يقرب من ألف شخص ومن يعمل منهم قد يتجاوز المئة شخص، وقال :"الناس دي بتتعب جدا وفي الأخر كلنا سواسية"