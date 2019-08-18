كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، العلماء الحائزين على جوائز الدولة المختلفة، خلال احتفالية عيد العلم، في مركز المنارة للمؤتمرات، وكان ضمن المكرمين الدكتور طارق عبدالمنعم معين الديسطي أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة، الحاصد جائزة الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام .2018

الديسطي قال لـ"الوطن"، إن التكريم يعطي شعورا جيدا ليس له فقط بل لكل العاملين في مجال البحث العلمي، موضحا أن لحظات التكريم تبقى في الذاكرة وخصوصا حينما تكون من الدولة، مؤكدا أن احتفالية اليوم دفعة للاستمرار وخلق طموحات جديدة وشعور بالرضا لكل العاملين والمهتمين بمجال البحث العلمي.

الفائز بجائزة الدولة التقديرة في العلوم التكنولوجية: لحظات التكريم تبقى في الذاكرة

وأشار الديسطي، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يكرم فيها حيث حصد جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق، كما حصد العديد من العضويات الفخرية بالعديد من الجامعات العالمية، لكن تكريم اليوم يبقى له اعتبار مختلف "أساسا في بروتوكلات للأحداث ولسة هتتعمل بحيث تستمر المسيرة وبيحاول يجتهد لمزيد من النشر والظهور الأكاديمي الجديد ومتطلعا لجوائز ثانية"

وأكد الأستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة، أن مصر تأخذ خطوات جادة في اهتمامها بالبحث العلمي بداية من الاحتفالات بعيد العلم وتكريم وتقدير العلماء إلى زيادة ميزانية البحث العلمي بنحو 7 مليارات جنيه والاهتمام بعمل مراكز بحثية وجماعات ذات صفة دولية، ما يضيف للبحث العلمي ويزيد من المردود.