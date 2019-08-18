توجَّه مجلس الوزراء بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، معرباً عن تقدير الحكومة للأداء الرجولي المتميز الذي ظهر عليه فريقنا الوطني خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، وكذا الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا اللقب الكبير، يعيد التذكير بإرادة الشباب المصري وطاقته غير المحدودة في إحراز البطولات، وتحقيق النجاحات في كل المجالات، بكل عزيمة وإصرار.

وناشد مجلس الوزراء كل من يمثلون بلدهم في مختلف القطاعات بأن يتحلوا دوما بالأداء الرجولي، ويبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.