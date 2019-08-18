فيديو .. "الإفتاء": نقوط الأفراح تُعد دينًا ويجب تسديدها

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين قال فيه "هل النقط بتاع الأفراح تُعد دّين"، وذلك خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب".

وقال "شلبي"، إن النقطة التي تأتي في الأفراح هي من قبيل الديون لأن صاحبها الذي يقوم بدفعها يكون منتظرًا رد هذه الأموال في مناسبات مثل المناسبة التي قام بدفع هذه الأموال فيها، موضحًا أنها دين بحكم العرف والعادة.

واستشهد، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية، بقول الله تعالى "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".