حرصت المغنية أنوشكا على حضور عزاء كريم مدحت إسماعيل حفيد الموسيقار الراحل سيد مكاوي، والذي بدأ في تمام السادسة والنصف مساء، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء حضورا مكثفا يتخطى 500 شخص تقريبا حتى الآن، في ظل غياب باقي نجوم الوسط الفني حتى هذه اللحظة.

ويذكر أن الراحل كريم مدحت، هو نجل السفيرة إيناس سيد مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

وتوفي الفقيد الثلاثاء الماضي، وكتبت أميرة، ابنة الموسيقار سيد مكاوي، نعيًا لابن شقيقتها إيناس، عبر صفحتها على "فيس بوك": "سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده".