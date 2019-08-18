لقي مواطن مصرعه، اليوم، في الدقهلية متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة ميكروباص، أمام "عزبة الجمال" مركز المنصورة، وفرت هاربة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة يفيد بورود بلاغا من أهالي "عزبة الجمال" دائرة المركز بإصابة مواطن صدمته سيارة ميكروباص على الطريق وفرت هاربة.

انتقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع المواطن عادل محمد، 50 عاما، مقيم بعزبة مجر بمركز المنصورة، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص حسب أقوال شهود العيان وفرت هاربة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة تسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة بعد هروبها.