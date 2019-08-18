قدم عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، واجب العزاء للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في وفاة والدها.

وتلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، العزاء برفقة شقيقها محمد نصر، وزوجها المهندس مجدي طلبة، وابنتها سارة طلبة، حيث يُقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ورحل الفقيد عن عالمنا، فجر السبت الماضي، وأُقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد الثورة في مصر الجديدة.