وصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في وفاة والدها.

كما قدم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، واجب العزاء للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في وفاة والدها.

وتلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، العزاء برفقة شقيقها محمد نصر، وزوجها المهندس مجدي طلبة، وابنتها سارة طلبة.

ويُقام عزاء والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء اليوم الأحد، بقاعة السلام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ورحل الفقيد عن عالمنا، فجر السبت الماضي، وأُقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد الثورة في مصر الجديدة.