انطلقت مرحلة التحويلات ونقل القيد للطلاب الجدد والقدامى بمكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، اليوم، والمقرر استمرارها حتى 19 سبتمبر المقبل، وجرى تقسيم العمل بالمكتب إلى 11 شباكا تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم، بإشراف الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب التنسيق.

وتنشر "الوطن" الأوراق والمستندات المطلوبة في كل حالة على حدى.

في حالة التحويل أو نقل القيد المطلوب، يتطلب بيان حالة بالمواد التي درسها الطالب في الكلية المحول منها موضحا به الدرجات والتقديرات الحاصل عليها، وصورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومستند يثبت الإقامة في النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي.

أما الأوراق المطلوبة من الطلاب المفصولين من كليات جامعية أو جامعة الأزهر أو كليات عسكرية والمتقدمين على النحو الآتي:

للقبول بالانتصاب الموجه يتطلب أصل شهادة الفصل، وإذا كان الفصل من الكليات العسكرية بوضح بالشهادة سبب الفصل، وأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وشهادة الميلاد أو الرقم قومي،. الموقف من التجنيد للذكور "نموذج 2 جند - نموذج 6 جند- شهادة المعاملة العسكرية"، ومستند يثبت الإقامة بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي.

أما الأوراق المطلوبة من حملة المؤهلات العليا فيتطلب شهادة موالية تفيد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس، وشهادة بالتقديرات الدرجة الليسانس أو البكالوريوس عند الالتحاق بفرقة أعلى من الفرقة الأولى، وأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمواقف من التجنيد "شهادة المعاملة العسكرية للذكور"، موافقة جهة العمل للعاملين المدنيين بالدولة أو هيئة التدريب القوات المسلحة للعسكريين أو موافقة هيئة الشرطة لضباط الشرطة، وشهادة الميلاد "رقم قومي"، ومستند يثبت الإقامة بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة "إيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي".

الأوراق المطلوبة من الطلاب الذين لم يتقدموا لمكتب التنسيق في العام الماضي يتطلب أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وشهادة الميلاد "رقم قومي"، ومستند يثبت الإقامة بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي.

(5) الأوراق المطلوبة للتحويل إلى البرامج النوعية للطلاب المستجدين يتطلب صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، صورة بطاقة الترشيح، مستند يثبت الإقامة في النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة أو صورة بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للدبلوم التخصصي في التمريض يتطلب شهادة دبلوم المعهد الفني التمريض بدرجة جيد جدا على الأقل، وإفادة بأن اللغة الإنجليزية هي احدى اللغات التي درسها، وإفادة باجتياز مدة 6 شهور فترة الامتياز بعد الدراسة بالمعهد الفني للتمريض، وشهادة حسن السير والسلوك من المعهد أو من جهة العمل، والموقف من التجنيد "شهادة المعاملة العسكرية للذكور"، وموافقة جهة العمل .