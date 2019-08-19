رامي رضوان عن دور زوجته في فيلم الفرح: "لو كده في الحقيقة هخاف منها"

أعرب الإعلامي رامي رضوان، عن حبه وإعجابه الشديد بكافة الأعمال والمشاهد التي قدمتها زوجته دنيا سمير غانم، في مسيرتها الفنية.

وأضاف، خلال حواره في برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، أن دنيا سمير غانم في فيلم "الفرح" لم يعجبه، حيث كانت تمثل دور الفتاة "الجدعة"، وقال ضاحكا، "لم أعجب بها، ولو ظهرت كدة كزوجة أنا هخاف منها، لأن الست بالنسبة لي أنثى، ومفيش مانع إنها تبقى متعلمة طرق الدفاع عن النفس".

وعن أكتر مشهد يُحب مشاهدته لزوجته، هو دورها في فيلم "إكس لارج"، خاصة عندما وصلت المطار وكان أحمد حلمي في انتظارها.