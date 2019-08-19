سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في 3 منازل بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة إصابة أحد.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بمنزل بناحية جنينة صابر بندر المنشاه، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مبني بالبلوك ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "فاروق. ع. م"، 75 عاما، بالمعاش، وامتد لأسطح منزلين مجاورين تم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال أصحاب المنازل افادوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزل الأول، كما أضافوا بنفوق 6 رؤوس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.