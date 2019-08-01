سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، علي حريق في 3 منازل بدائرة مركز المراغة، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما نتج عنه إصابة طفيفة لربة منزل إثر سقوطها على الأرض أثناء إخماد النيران، وتم نقلها للمستشفي للعلاج.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية شندويل، دائرة المركز، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل مِلك "محمد. ا. ف"، عامل، 33 عامًا، وطالت النيران منزلين مجاورين.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، ونتج عن ذلك إصابة "سهير. ع. ا"، ربة منزل، 55 عامًا، بسؤال أصحاب المنازل المحترقة، أفادوا بأن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي، أدى إلى نفوق رأسين أغنام، ودابة، واحتراق بعض المنقولات المنزلية.تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.