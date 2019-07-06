سوهاج.. مصرع طفلة في حريق بمنزلين

لقيت طفلة مصرعها في حريق اندلع بمنزلين أمس، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائي، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا باندلاع حريق بمنزلين بقرية شطورة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "ناصر. ل. م" ٣٥ عاما عامل، وتطايرت النيران لمنزل شقيقه عبد العاطي، ٤٠ عاما عامل، تم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك وفاة ابنه الأول الطفلة "أشرقت" عامين أثر إصابتها حروق متفرقة بالجسم بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، كما أضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص ونفيا الشبهة الجنائية، أخطرت الادلة الجنائية للمعاينة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.