ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم، بعد الهجوم الذي شنّه انفصاليون يمنيون على حقل الشيبة السعودي مطلع الأسبوع الحالي، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريرا متشائما لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط، حسب ما أفادت قناة "الحرة".

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1% إلى 55.42 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك: "يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة، وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق، بأنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا".

من ناحية أخرى، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنّ ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون 10 أيام، وأنّه "إذا نجحت هذه الاجتماعات، نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة"، لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.

وأكد البيان مُجدَّدا على تضامُن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، كما حذر من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.