أجبر حريق يجتاح جزيرة كناريا الكبرى السياحية الإسبانية السلطات على إجلاء نحو 5 آلاف شخص، وحذرت السلطات، أمس الأحد، من أن السيطرة على الحريق قد تستغرق أياما، وقال رئيس "أرخبيل الكناري" أنخيل فيكتور توريس، في بيان، إن الحريق الذي امتد إلى منطقة لاكروا دي تيخيدا الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط الجزيرة، "عنيف جدا" و"غير مستقر"، فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وأشار توريس، إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكون بغاية الأهمية لأن توقعات الأرصاد لليل ليست جيدة".

كانت السلطات أعلنت، أمس الأحد، عن إجلاء أربعة آلاف شخص بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منذ السبت نحو 1500 هكتار. ويشارك أكثر من 600 رجل إطفاء و14 مروحية في جهود احتواء الحريق التي تعيقها رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا اليوم، تقدر السلطات أن تستغرق جهود السيطرة على الحريق أياما.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام على اندلاع حريق غابات آخر في نفس المنطقة ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الأشخاص. وجزيرة كناريا الكبرى هي ثاني أكبر جزر أرخبيل الكناري من حيث عدد السكان في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا. وزار جزر الكناري العام الماضي 13,7 مليون زائر أجنبي أكثر من نصفهم من بريطانيا وألمانيا، وكثيرا ما تجتاح إسبانيا حرائق غابات هائلة بسبب مناخها الصيفي الجاف.