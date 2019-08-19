يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وتسكين أهالي العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.

يذكر أنّه يتم تطوير "محور ترعة الطوارئ"، ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق (القاهرة - بلبيس) الصحراوي، مع إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وإعادة استغلال قطع الأراضي المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة وعين الصيرة.