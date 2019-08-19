سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية على حريق شب بدوار داخل أرض زراعية في قرية "كفر الترعة القديم"، بمركز شربين، ما تسبب في نفوق كمية من الطيور وحصان.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شرطة شربين، بنشوب حريق بمنزل مساحته 100 متر داخل أرض زراعية بكفر الترعة القديم.

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد محمد الأرضي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق، وتبين أن الدوار معرش بعروق الخشب، وأسفر الحريق عن نفوق جميع الطيور وحصان داخل الدوار.

وكلف اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بالتحري حول الواقعة ومعرفة سببها لوجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات الجنائية.