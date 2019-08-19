أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 بقصف جوي على قافلة تركية في سوريا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، أن القافلة كانت متجهة إلى موقع مراقبة في إدلب وقت تعرضها للقصف، مؤكدة أن استهداف القافلة يخالف الاتفاقات والتعاون مع روسيا.

وكانت الخارجية السورية أعلنت أن آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لدعم جبهة النصرة والتنظيمات المسلحة.

فيما قصفت صباح اليوم طائرات تركية قرى كردية بمحافظة السليمانية شمالي العراق، وأوقعت عددا من الجرحى.