أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في مساعدة مواطن مصري للحصول على مستحقاته العلاجية بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة، والتي تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودي، بقيمة تتجاوز 60 ألف جنيه مصري، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشكلاتها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ سعفان كلّف مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية بجدة، بمساعدة "ا. ع. ح"، مشرف إداري بإحدى المدارس الأهلية، في الحصول على مستحقاته العلاجية نظرا لدفعه تكاليفها بإحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة والتي تقدر بنحو 13 ألفا و500 ريال سعودي، لعدم سريان التأمين الطبي خلال فترة سابقة عن سداد إدارة المدرسة للتأمين الخاص به.

وبتواصل الوزارة مع المستشار عثمان رمضان للوقوف على حصول المواطن على تكاليف علاجه، أوضح أنّه تابع مع إدارة المدرسة لسداد مستحقات علاج المواطن المصري والتي دفعها من ماله الخاص، وعلى مدار 6 أسابيع من المتابعة مع مسؤولي المدرسة، وفقا للعقد الموقع بينهم طرفي العمل، تم استخراج شيك بمستحقات العلاج وتسليمها للمواطن بقيمة تتجاوز 60 ألف جنيه مصري.