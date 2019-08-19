طالب عدد من قادة الأحزاب السياسية بالاتجاه نحو دعم الرياضات الأخرى ورعايتها إعلاميا، مثل كرة القدم، وتعميم الألعاب التي نحقق فيها مراكز متقدمة على المستوى العالمي في مراكز الشباب والمدارس.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إنّ المرحلة المقبلة تحتاج لاهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.

وأضاف صميدة لـ"الوطن" أنّ مصر لديها أبطالا يرفعون اسمها في المحافل الدولية ويستحقون التكريم من خلال دعمهم، مشيرا إلى أنّ الألعاب الأخرى غير كرة القدم تحتاج إلى دعاية أكثر واهتمام إعلامي بنجومها.

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وتابع رئيس حزب المؤتمر أنّ مصر بها أبطال عالميين في كل الألعاب، ومنتخب اليد للناشئين الذي توج بكأس العالم خير مثال، وعلينا الاتجاه إلى رعاية هذه الرياضات وتسليط الضوء عليها في المحافظات ومراكز الشباب في القرى.

وطالب صميدة وزارة الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بكل الألعاب وأبطالها، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لمراكز الشباب في المحافظات ورعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات.

وقال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إنّ ما حققه منتخب اليد للناشئين رسالة لاتحاد كرة القدم التي تأخذ كل الدعم المادي والجماهيري، ورغم ذلك لم يحقق إلا الاخفاقات.

وأضاف مغاوري لـ"الوطن" أنّ فوز مصر بكأس العالم في كرة اليد إنجاز عظيم جاء بعد اخفاقات وأداء هزيل لمنتخب كرة القدم، آخرها الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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وتابع نائب رئيس حزب التجمع أنّ شباب مصر في كرة اليد عوضوا الشعب عن إخفاقات كرة القدم، وهذه رسالة بأنّ فكرة هيمنة كرة القدم على أنواع الدعم يجب أن تتوقف، لأن التقدم الذي يحققه شباب مصر في الألعاب الأخرى هو من يستحق الدعم والتشجيع والاهتمام.

وأكد مغاوري أنّ هناك ألعاب نحقق فيها مراكز متقدمة على مستوى العالمي، مثل كرة الطائرة واليد والاسكواش والهوكي وغيرها، من الممكن تعميم الرياضات في مراكز الشباب والمدارس، ومن هنا نستطيع اكتشاف المواهب.

وأشار إلى أنّ التميز الملحوظ لمصر في الألعاب الأخرى علينا استغلاله وتعظيم وتنمية ودعم هذه الرياضات حتى تستمر الانتصارات وصناعة الأبطال، وعلى الدولة التدخل السريع بكل امكانياتها لدعم هذه الرياضات ورعايتها بعد هذه الانتصارات الذين يحققوها بأقل الامكانيات.

وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنّ فوز منتخب الناشئين لكرة اليد بكأس العالم إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أنّ الشباب الوطني الذي رفع علم بلده يستحق كل الشكر والتقدير والدعم.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن" أنّه يجب دعم الألعاب الأخرى التي يحقق فيها أبطال مصر مراكز متقدمة عالميا ورعايتها إعلاميا، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الشباب يكافحون بأقل الامكانيات من أجل تشريف بلدهم.