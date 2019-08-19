قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجرى في واقعة المشاجرة بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، إن "نسرين" شقيقة الفنانة زينة تخلفت عن الحضور بجلسة التحقيق التي كان من المقرر لها، أمس، أمام النيابة العامة؛ لمواجهتها بأقوال الفنان عز الذي أدلى بها في اليوم التالي للواقعة.

وأوضحت المصادر أن النيابة جددت استدعاءها مرة أخرى وتم إرسال الاستدعاء لها على محل إقامتها وإخطارها بجلسة التحقيق الجديدة التي حددت النيابة موعدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشملت تفاصيل المحضر رقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، وأنها توجهت إليه وقامت بسبه ومحاولة الاشتباك معه بالأيدي، ما دفع الحضور للتدخل وفض الاشتباك ليتحرر المحضر ويشمل تبادل الاتهامات بين الطرفين أمام الشرطة والنيابة العامة.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ، والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب، فأمرت النيابة باستدعاء الأخيرة إلا أنها لم تحضر بالجلسة المحددة لها.