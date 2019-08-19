أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "الحرة".

وقال الفريق شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، والتي حضرها مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".

ووجهت للبشير أيضا في مايو، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد

وانعقدت اليوم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.