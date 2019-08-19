جدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، رفضه السماح لسفينة منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية الإسبانية بالرسو في ميناء مدينة "لامبيدوزا" الإيطالية، الأقرب جغرافياً، لإنزال المهاجرين الذي ظلوا عالقين على متنها لأكثر من أسبوعين.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية اليوم: "لن أغيّر رأيي بشأن رسو (أوبن آرمز) ، أظل أعارض ذلك بشكل مطلق"، مضيفا: "لماذا سفن المنظمات غيرالحكومية الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، النرويجية أو الإنجليزية تأتي جميعها إلى إيطاليا؟ لماذا لا يذهبون إلى إسبانيا، حيث هم (الأسبان) كرماء وطيبون وفتحوا موانئهم؟ لا السفن تواصل المجيء إلينا"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وفي إشارة إلى مرضى وقاصرين من بين المهاجرين على متن السفينة جرى إنزالهم في وقت سابق في لامبيدوزا، قال سالفيني: "في الحقيقة الذين أعلنوا أنهم قصَّر ليسوا قاصرين، والذين قالوا أنهم مرضى ليسوا مرضى، نحن مسيحيون طيبون، لكن لسنا أغبياء".

ويأتي ذلك في وقت طلبت فيه المنظمة من روما ومدريد،التوصل لإتفاق بشأن السفينة وبالفعل اتفقت الحكومتين على تولي مسؤولية ضمان وصول الـ107 المتبقين إلى ميناء آمن لإنزالهم، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسبانية الاستعداد لأستقبالهم في مينوركا.