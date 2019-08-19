أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، المستندات المطلوبة للتقدّم إليها، وتمثلت في أصل وصورة شهادة الثانوية العامة، وأصل وصورة ‏شهادة ميلاد إلكترونية، و6 صور، ونموذج 2 جند للذكور.

وكشفت كلية الآداب في بيان لها، عن مصروفاتها الدراسية التي تمثلت في 837 جنيها لشعبة الانتظام، و1227.5 للانتساب، لافتة إلى أهمية إجراء تحليل فيرس c للطلاب المتقدمين للكلية.

وأوضحت الكلية أنّه سيتم فتح باب التحويلات من قسم لآخر في الكلية، من اليوم وحتى الخميس المقبل، لافتة إلى أنّ قيمة التحويل 75 جنيها.

وتابعت الكلية أنّ التحويل لطلاب الفرقة الأولى فقط بذات شروط العام الماضي، مؤكدة أنّه لا يجوز التحويل لأقسام الإعلام، وعلم نفس واللغة الأجنبية الأولى، وقسم الجغرافيا، وقسم الإرشاد السياحي واللغات الشرقية، وقسم الآثار المصرية والإسلامية.