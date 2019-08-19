قال الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إنه جار تغيير كابل الكهرباء بالكامل المغذي لمستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة، حيث تسبب تسرب المياه في انقطاع الكهرباء وتوقف العمل على مدار يومين.

وأضاف "شوقي" لـ"الوطن"، أنه جرى تحويل المرضى الموجودين بمستشفى منشية البكرى إلى المستشفيات المجاورة بطريقة آمنة جدا بسبب تلك الأعطال، مؤكدا أن معالجة المشكلة وحلها جذريا سيستغرق يومين وبعدها سيتم إعادة فتح المستشفى أمام المرضى بشكل طبيعي خلال يومين.

وأشار إلى أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تعمل حاليا على إصلاح العطل ومعالجة أزمة المياة الجوفية بمعاونة جهات أخرى مسؤولة عن المرافق والكهرباء، لإصلاح الأعطال بشكل نهائي بدون أي مسكنات.