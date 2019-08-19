اليونان وقبرص تتأهبان لمواجهة تنقيب تركي عن الغاز

كشفت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم، النقاب عن أن مسؤولي الدفاع، والدبلوماسيين في كل من اليونان وقبرص يستعدون لمواجهة التطورات التي يمكن أن تحدث في منطقة شرق البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انتظار المراقبين الدوليين حدوث انطلاقة جديدة لتحقيق السلام بهدف إعادة توحيد قبرص.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى آكينسي، أجريا محادثات بوساطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون شهر سبتمبر المقبل حاسما بالنسبة لقبرص، حيث أعلنت تركيا في وقت سابق إصدار إشعار بحري توضح فيه عزمها على بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة اليونانية، إلى أن هناك عدة مخاوف من إرسال تركيا سفينة الأبحاث "بارباروس" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، بعد أن أكملت مهمتها جنوب قبرص، واتجهت لشمال ميناء "مرسين " التركي، موضحة أن هناك أملا في تحقيق بعض التقدم خلال المحادثات الاستكشافية قبل أن تتخذ أنقرة إجراء من شأنه أن يؤدي لوقوع مشاكل عملية لبرنامج الطاقة القبرصي.

يأتي هذا بالتزامن مع تزايد الشعور بالخوف إزاء التصعيد التركي في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث كانت تتنازع تركيا على حقوق التنقيب عن النفط والغاز والبحث عن "الهيدروكربونات" في منطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

جدير بالذكر، أنه جرى تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا، واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع جولات محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، حيث أجريت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو2017 بمنتجع "كران مونتانا" السويسري.