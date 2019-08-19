عبَّر يزيد طارق، الطالب في كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والفائز بالمركز الأول في الاختبار المعرفي الموحد لكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية، عن سعادته، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، أمس، خلال احتفالية عيد العلم، بسبب نجاحه وتفوقه في الاختبارات المعرفية الإلكترونية الموحدة التي أُجريت لخريجي كليات القطاع الطبي مؤخرا.

وأكد طارق لـ"الوطن"، أن التكريم جاء ليكون دافعا ومحفزا له لاستكمال مسيرته التعليمية، لخدمة المجتمع المصري في تخصصه، منوها إلى أن تحفيز الرئيس والقيادة السياسية وتكريم العلماء والمتفوقين، دائما ما يعطي دافعا قويا للأجيال اللاحقة لاستكمال مسيرات السابقين، وتحقيق أعلى الأهداف العلمية التي تصب في النهاية لصالح وخدمة الوطن.

وقال الدكتور صلاح صوان، عميد كلية طب العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرَّم يزيد طارق، خلال احتفالية عيد العلم، بحضور الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري، والدكتور محمد مصطفى نائبا رئيس الجامعة في مركز المنارة للمؤتمرات .

وأوضح صوان، أن كلية العلاج الطبيعي أجرت اختبارين لتدريب الطلاب قبل اختبار وزارة التعليم العالي، لتأهيلهم وتدريبهم، وكسر رهبة الاختبار الجديد.

وأشاد بفكرة الاختبار الموحد، وضرورة اجتياز الطالب له للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أن فكرة الامتحان تطبق في أمريكا وإنجلترا وكذلك السعودية والإمارات.

وأوضح أن فلسفة إجراء الاختبار تشبه امتحان الثانوية العامة والذي يقيس مستويات كل الطلاب الذين تلقوا وحصَّلوا المادة التعليمية بطرق تدريسية مختلفة، وفي أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، مما يوضح التباين بين مستوياتهم في الجامعات المختلفة.