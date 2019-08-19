الحلو: ارتفاع كبير بأسعار فنادق العلمين الجديدة بسبب زيادة الإقبال

شهدت محافظتي الإسكندرية ومطروح تدفقات سياحية كبيرة من المصريين والأجانب والعرب خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي.

وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، إن نسب الإشغالات حاليا بفنادق الإسكندرية تجاوزت الـ 90%.

وأضاف لـ"الوطن"، أن غالبية المتواجدين حاليا بفنادق عروس البحر المتوسط هم من المصريين، فيما تتواجد أعداد ليست كبيرة من السياح العرب والأجانب.

وأشار إلى أن القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي رفعت لافتة كاملة العدد خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن جميع الفنادق والشقق الفندقية والشواطئ مكتظة بالمصطافين.

ولفت إلى أن الجديد فى صيف هذا العام هو الإقبال الكبير على زيارة مدينة العلمين الجديدة، ما رفع من أسعار الفنادق المتواجدة بها بشكل غير مسبوق.